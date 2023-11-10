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Украинский дипломат рассказал о возможных формах переговоров с Россией

Дипломат Чалый: прямые переговоры с Москвой были бы очень опасными для Украины

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый рассказал телеканалу «Эспрессо TV» о трех возможных вариантах развития переговоров с Россией.

По его словам, во время конфликта ведутся переговоры об обмене военнопленными. Но в настоящее время они затормозились. Чалый пояснил, что для этого нужен уровень президента страны, но, по его мнению, с российским лидером Владимиром Путиным это «невозможно».

Дипломат добавил, что прямые переговоры с Москвой о результатах конфликта были бы очень опасными для Украины, так как в таком случае Киев не получит возмещений. Он допустил принятия решений некой «специально созданной международной структуры», но, по его прогнозу, подписания формального мира между странами не предвидится в ближайшие годы.

Еще одним видом переговоров Чалый назвал диалог о «российских выплатах и капитуляции».

До этого помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Украиной, но от Киева в последнее время нет никаких намеков на контакты с Россией.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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