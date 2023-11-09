Первый замсекретаря СБ России встретился с президентом Абхазии

Первый замсекретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев провел в Москве встречу c президентом Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе аппарата российского СБ подчеркнули, что в рамках встречи обсуждались различные вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности, также отдельный акцент был сделан на взаимодействии в области энергетики.

В публикации подчеркивается, что во встрече также участвовал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

До этого глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил о готовности республики вступить в Союзное государство Российской Федерации и Белоруссии.

Также он напомнил, что по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным абхазский лидер Аслан Бжания заверил, что Абхазия готова к участию в Союзном государстве. По словам Ардзинбы, подобное заявление «соответствует коренным интересам» народа республики.

В конце сентября секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что участие республики в Союзном государстве Российской Федерации и Белоруссии возможно, однако необходимо идти по пути установления отношений с Минском.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».