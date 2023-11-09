Путин и Токаев на переговорах обсудили скоординированность действий в ООН

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев в ходе двусторонних переговоров обсудили координацию действий в ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Шла речь и о координации усилий двух наших стран в ООН», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что стороны достигли договоренности о совместном отстаивании принципов международного права, невмешательства в суверенные дела других государств и права на свободную модель развития.

По его словам, с Токаевым было обговорено интеграционное взаимодействие и наращивание партнерства по линии СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

До этого президент России Владимир Путин в ходе своей встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане заявил, что их страны являются не просто союзниками и стратегическими партнерами, а наиболее близкими союзниками.

Ранее Путин прилетел в Казахстан.