Путин пошутил об отключении своего микрофона на пресс-конференции в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин шуткой отреагировал на отключение своего микрофона во время совместной пресс-конференции с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Видеозапись, сделанную во время мероприятия, опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

В ходе пресс-конференции глава государства говорил о сотрудничестве Москвы и Астаны в энергетической сфере. В частности, он указал на необходимость по цифрам согласовать поставки электроэнергии и транзит угля.

Кроме того, российский лидер подчеркнул готовность РФ пойти навстречу Казахстану в данном вопросе. Именно в этот момент микрофон Путина перестал работать, но уже через секунду оборудование вновь включилось.

«Не хотят [согласовывать]. А нет, уже захотели. Как только сказал, что готовы идти навстречу, сразу включили», — отметил глава Кремля, вызвав улыбку у сидевшего рядом главы республики и присутствовавших в зале людей.

Утром 9 ноября президент РФ прибыл в столицу Казахстана с рабочим визитом. Позже в государственной резиденции «Акорда» состоялись переговоры Путина и Токаева, во время которых российский лидер назвал Астану самым близким союзником Москвы.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ рассказали о попытках США усилить свое влияние в Казахстане.