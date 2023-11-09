Путин оценил сотрудничество России и Казахстана в сфере мирного атома

Двустороннее сотрудничество Москвы и Астаны в сфере мирного атома продолжает успешно развиваться. Такое заявление по итогам переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым сделал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Встреча на высшем уровне состоялась в государственной резиденции «Акорда», расположенной в столице республики. При этом беседа была посвящена актуальным вопросам международной политики и сотрудничества между Москвой и Астаной.

«Успешно развиваются российско-казахстанские связи в области мирного атома. Действуют совместные предприятия по добыче и обогащению урана», — подчеркнул Путин.

Еще до начала встречи президент РФ сообщил, что после ее завершения они с Токаевым планируют подписать программу развития двустороннего сотрудничества. Как уточнил Путин, последняя будет рассчитана на три года.

Утром 9 ноября российский лидер прибыл в Казахстан с рабочим визитом. Сначала глава государства выступил на пленарной сессии XIX Форума межрегионального сотрудничества Москвы и Астаны, в ходе которой рассказал об активном наращивании странами расчетов в торговле в национальных валютах.

После этого в государственной резиденции «Акорда» начались переговоры Путина и Токаева. Также сообщалось, что президент Казахстана намерен дать официальный прием в честь зарубежного коллеги.

Ранее Путин назвал Казахстан самым близким союзником России.