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В ЕС пригрозили Израилю изоляцией в случае нарушения международного права

Глава Евросовета пригрозил Израилю изоляцией при нарушении международного права

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Johanna Geron/Reuters

Израиль ждет изоляция, если страна не прекратит нарушать международное право в секторе Газа. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ЕС советует Израилю придерживаться норм международного права при осуществлении своей обороны.

«Израиль не заинтересован в том, чтобы в определенный момент оказаться в изоляции от международного сообщества. Поэтому для Израиля важно внимательно относиться к этим правилам», — сказал Мишель.

Дипломат указал, что полная блокада целого сектора не соответствует международному праву, и необходимо обеспечивать защиту гражданского населения. В то же время для Евросоюза абсолютным приоритетом является решение конфликта между Палестиной и Израилем путем создания двух государств. Для этого ЕС предстоит в ближайшие недели организовать международную конференцию по этому вопросу.

Мишель высказал мнение, что Евросоюз может и должен взять на себя главную роль, чтобы продвигать это решение путем создания двух государств, подготовить конкретный план.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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