В США сообщили, что зима для Украины будет сложнее предыдущей

Зима на Украине будет сложнее предыдущей. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США, передает ТАСС.

«В тесном сотрудничестве с партнерами по G7, представителями частного сектора и гуманитарных организаций мы работаем над тем, чтобы помочь Украине поддерживать свет и тепло в домах», — сказал он.

Он отметил, что генерирующие мощности стали меньше на 50% с начала специальной военной операции.

7 ноября стало известно, что правительство Украины примет дополнительные меры для обеспечения безопасности и бесперебойной работы энергетической инфраструктуры в осенне-зимний период.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt заявлял, что предстоящая зима станет для страны худшей за всю ее историю. Глава внешнеполитического ведомства признался, что при подготовке к холодам купил «десятки свечей», а его отец приобрел целый грузовик дров.

2 ноября газета Financial Times писала, что Украина готовится к ударам по своей энергетике. Отмечалось, что атаки ракетами и дронами за последние недели все чаще нацелены на энергетическую инфраструктуру.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.