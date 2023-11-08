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В Совфеде отреагировали на массированный обстрел Донецка

Сенатор Долгов: виновные в ударах по Донецку будут наказаны

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Reuters

Виновные в террористических ударах по гражданской инфраструктуре Донецка будут наказаны. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил сенатор Константин Долгов. Он подчеркнул, что все факты, связанные с обстрелами со стороны Украины, будут представлены в Совбезе Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы мировое сообщество знало преступников в лицо.

«Эти теракты, включая удары по заведомо гражданской инфраструктуре на российской территории, участились по мере усугубления катастрофического положения ВСУ на ключевых направлениях фронта. Об этом говорил наш президент Владимир Путин. Виновные в таких преступлениях будут жестко наказываться», — сказал Долгов.

Он добавил, что ставка Белого дома на украинский кризис рано или поздно будет бита.

Накануне 20 человек стали жертвами обстрела центра Донецка из реактивной системы залпового огня. Россия после ударов запросила срочное заседание СБ ООН.

Живущий и работающий в Донецке журналист Кристиан Кочубей назвал атаку украинских военных на город «дембельским аккордом» на фоне поражений.

Ранее политолог назвал способ уменьшить количество обстрелов Донецка.

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