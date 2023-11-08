В Китае признались в уважении России за способность противостоять санкциям Запада

Российская Федерация упорно противостоит западным санкциям, никакая трудность не может согнуть Россию. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил заместитель председателя центрального военного совета Китайской Народной Республики Чжан Юся, передает РИА Новости.

«Россия под вашим руководством упорно стоит перед лицом санкций Запада. Это демонстрирует, что никакая трудность не сгибает вас и РФ. За это китайская сторона выражает уважение», — сказал он.

До этого сообщалось, что решительный протест в связи с введением санкций против китайских компаний, подозреваемых в поддержке российского ВПК, выразило Соединенным Штатам Америки министерство коммерции КНР.

3 ноября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что власти Китая намерены принять меры, чтобы защитить свои интересы от воздействия американских санкций.

Ранее стало известно, как в России отреагировали на новый санкционный пакет США.