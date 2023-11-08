Санду отреагировала на рекомендацию ЕК открыть переговоры о вступлении Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду поприветствовала рекомендацию Европейской комиссии (ЕК) Совету ЕС начать переговоры о вступлении Кишинева в Евросоюз при соблюдении ряда условий. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она назвала подобное развитие событий признанием усилий по преобразованию страны.

«Важный день для будущего Молдовы — Европейская Комиссия рекомендовала странам — членам Евросоюза начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС. Этот шаг является признанием наших совместных усилий – государственных институтов, которые работают над преобразованием страны, а также граждан, которые выбирают мир, демократию и развитие», — написала Санду.

До этого Европейская комиссия приняла решение рекомендовать Совету Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией на тему их вступления в ЕС.

«Мы приняли наш пакет мер по расширению на 2023 год, рекомендующий начать переговоры с Украиной и Молдавией», — утверждается в сообщении.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в Европарламенте оценили перспективы вступления Молдавии в Евросоюз.