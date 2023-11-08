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В США рассказали об ожиданиях о ситуации на Ближнем Востоке

Блинкен заявил, что все хотят завершить конфликт в Газе как можно быстрее

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что все хотели бы как можно более быстрого прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию на Ближнем Востоке американский госсекретарь оценил на пресс-конференции в рамках визита в Японию.

По его словам, Газа не может управляться палестинским движением ХАМАС.

«Иначе просто будет повторение 7 октября, и Газа будет использоваться как место для начала террористических атак», — пояснил Блинкен.

До этого в ХАМАС сообщали, что США не могут навязывать палестинцам свою волю по вопросу сектора Газа.

Также Блинкен допускалhttp://www.gazeta.ru/army/news/2023/11/04/21643117.shtml, что прекращение огня в Газе привело бы к перегруппировке ХАМАС. Блинкена спросили, как администрация Соединенных Штатов реагирует на призывы союзников поддержать идею режима прекращения огня в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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Война в Израиле
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