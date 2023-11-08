СФ одобрил поправки в закон о выборах президента

Совет федерации РФ одобрил поправки в закон о выборах президента. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев.

«Вводится запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, а также ряд уточнений, касающихся работы СМИ. Среди них — допуск на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, кто осуществляет деятельность на основании трудового договора, а также ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, располагающихся в воинских частях», — поделился Полетаев.

При этом представители аккредитованных СМИ смогут работать на избирательных участках в воинских частях по согласованию с командиром части.

Фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом.

«Также реализуется возможность ведения реестра «надомного» голосования в электронном виде», — добавил Полетаев.

До этого политолог Андрей Перла прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от президентских выборов в 2024 году.

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