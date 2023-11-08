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Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности

Путин: СНГ является неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия считает Содружество Независимых Государств (СНГ) неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии. Об этом он рассказал в интервью «Казахстанской правде» в преддверии своего визита в Казахстан.

По его словам российская сторона рассматривает СНГ как элемент поддержания мира и стабильности на евразийском пространстве.

Он подчеркнул, что 2024 году Россия будет председателем в СНГ. Президент РФ добавил, что среди главных приоритетов Москвы — углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, а также сопряжение евразийских интеграционных процессов.

Инициативы Казахстана, как отметил Владимир Путин, усилят потенциал Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время своего председательства.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

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