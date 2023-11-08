Сенаторы-демократы заблокировали пакет американской помощи Израилю без Украины

Представители Демократической партии в сенате США во вторник заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю, который был принят палатой представителей на прошлой неделе, но при этом не обеспечивал никакой помощи Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Демократы объяснили свою позицию тем, что ни в коем случае нельзя задерживать выделение помощи Украине, которая является важнейшим союзником США. Они также обвинили республиканцев в политических интригах, ведущих не только к замедлению оказания помощи Украины, но и Израилю. Поэтому демократы заявили, что готовят свой законопроект о дополнительном финансировании и рассчитывают представить его уже на этой неделе.

В свою очередь сенаторы-республиканцы считают, что именно вето демократов препятствует оперативной поддержке Вашингтоном Израиля.

Ранее сообщалось, что конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб раскритиковала президента США Джо Байдена за политику, проводимую Вашингтоном на Ближнем Востоке.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.