Правительство Израиля утвердило план создания поселения в семи км от Газы

Национальный совет по планированию и строительству Израиля утвердил план создания нового еврейского поселения в семи километрах от сектора Газа. Об этом пишет Haaretz.

Сообщается, новое поселение будет называться «Ханон» неподалеку от города Нетивот. Отмечается, что, вопреки практике, в дискуссиях комиссии принял участие министр охраны окружающей среды Идит Силман.

До этого стало известно, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.