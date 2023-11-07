Лавров призвал к скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом, в ходе которого указал на необходимость скорейшей эвакуации российских граждан из сектора Газа. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В публикации указано, что в ходе беседы стороны уделили особое внимание обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. В частности, участники переговоров обменялись мнениями по поводу продолжающихся боевых действий в секторе Газа.

«Лавров акцентировал необходимость скорейшего прекращения огня <...>, расширения объемов поступающей в сектор гуманитарной помощи, незамедлительного проведения эвакуации российских граждан из анклава», — подчеркнули в МИД.

Кроме того, министр подтвердил приверженность Москвы справедливому урегулированию ближневосточного конфликта и решению палестинской проблемы. Речь идет о создании суверенного палестинского государства в границах 1967 года, которое закреплено в международных документах.

7 ноября агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что эвакуация российских граждан из сектора Газа должна начаться в течение следующих двух дней. Позже стало известно, что к выводу людей из палестинского анклава все готово.

Ранее дипломаты оповестили граждан РФ о месте сбора при эвакуации из сектора Газа.