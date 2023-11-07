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Порошенко высказался против проведения выборов на Украине

Экс-глава Украины Порошенко высказался против проведения выборов в период СВО

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в период конфликта с Россией на Украине не следует проводить выборы. Соответствующую публикацию он выложил в своем Telegram-канале.

«Единство вокруг ВСУ и ежедневная работа и результаты. У нас нет права на политические игры, хайп и выборы в условиях критической угрозы для страны. Когда речь идет о самом существовании украинской государственности — это не детские игры», — подчеркнул он.

Руководству страны он посоветовал «успокоиться» и «делать свою работу», а также — исправлять ошибки, которых, как он подчеркнул, «немало».

15 сентября народный депутат Украины Ярослав заявил, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

В настоящее время выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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