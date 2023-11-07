В Австрии заявили о невозможности деэскалации в Газе до освобождения заложников

Руководитель министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что достичь деэскалации на Ближнем Востоке будет сложно, пока ХАМАС удерживает заложников. Его слова с совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что освобождение пленных должно стать первым шагом к урегулированию конфликта.

«Здесь я могу лишь вновь призвать к освобождению без каких-либо условий более 200 заложников, которые сейчас в Газе. Достичь какой-либо деэскалации будет сложно, пока удерживают заложников», — констатировал Шалленберг.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в срыве плана по освобождению 12 иностранных заложников.