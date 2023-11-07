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ХАМАС обвинил Израиль в срыве плана по освобождению 12 иностранных заложников

ХАМАС заявил, что Израиль ему помешал освободить 12 иностранных заложников

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Majdi Fathi/Global Look Press

Бригады военного крыла движения ХАМАС «Аль-Кассама» заявили, что думали освободить 12 иностранных заложников, однако израильские власти этому помешали. Об этом пишет РИА Новости.

Движение в своем заявлении сообщило, что освобождению заложников помешала оккупация со стороны Израиля.

До этого стало известно, что на египетскую территорию через переход «Рафах» из сектора Газа в общей сложности эвакуировали 1,4 тыс. иностранцев. По данным Al-Youm as-Sabia, накануне в Египет из Газы прибыло 329 человек с иностранным гражданством. У эвакуированных имелось гражданство 60 арабских и других иностранных государств.

По данным издания Ynet, ХАМАС удерживает в плену 138 иностранных граждан.

Палестина отмечала позитивные сигналы в переговорах России и палестинской радикальной группировки ХАМАС по заложникам. Так посол страны в РФ Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о прогрессе в переговорах по освобождению россиян из плена.

Ранее Блинкен на переговорах в Турции оценил вероятность полной эвакуации жителей Газы.

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