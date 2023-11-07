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В Иордании заявили, что агрессия в Газе приведет к большей эскалации конфликта

Король Иордании заявил, что события в Газе ведут к большему масштабу конфликта

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Король Иордании Абдалла II заявил, что затягивание конфликта между Израилем и ХАМАС приведет к большей эскалации и затруднит поиски мирного выхода из кризиса. Об этом он сообщил на встрече с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, передает канцелярия короля на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Как следует из публикации, Абдалла II предупредил, что продолжающаяся агрессия и происходящее в ходе войны в Газе существенно затруднит возврат к поиску политического решение конфликта на Ближнем Востоке.

«Будет также сложно добиться успеха в вопросе о реализации принципа двух государств, что, в свою очередь, приведет к еще более масштабному конфликту», — говорится в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее король Иордании спрогнозировал взрыв на всем Ближнем Востоке.

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