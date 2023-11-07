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В МИД Литвы предрекли сложную дискуссию по вступлению Украины в ЕС

Глава МИД Литвы Ландсбергис предрек сложные переговоры по вступлению Киева в ЕС

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Hannibal Hanschke/Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что ожидает положительной оценки от Европейской комиссии по готовности Украины начать переговоры по вступлению в Европейский союз (ЕС), однако подчеркнул, что дальнейшие дискуссии среди глав государств объединения будут сложными. Об этом сообщает LRT.

С его точки зрения, визит в Киев главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен говорит о решении в пользу членства Украины. Скорее всего, она не поехала бы с плохими новостями, подчеркнул Ландсбергис.

Однако дальнейшие шаги должны быть одобрены Советом руководителей ЕС, напомнил глава МИД Литвы.

«Дискуссия там будет очень сложной. Европейский Союз был парализован по многим вопросам почти год», — сказал Ландсбергис.

До этого агентство Bloomberg писало, что ожидает положительного результата для Киева, но с вынесением определенных условий.

ЕК, вероятно, порекомендует государствам — членам ЕС начать официальные переговоры после завершения реформ и принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также «деолигархизации» и лоббировании, пишет агентство со ссылкой на источники.

Ранее в Венгрии пообещали заблокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

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