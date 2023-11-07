Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генсек ООН заявил об обеспокоенности ростом антисемитизма и исламофобии в мире

Генсек ООН Гутерриш обеспокоен ростом антисемитизма и исламофобии в мире

close
100%
Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ростом антисемитизма и исламофобии в мире на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я глубоко обеспокоен ростом антисемитизма и нетерпимости антиисламского характера. Виды страданий на Ближнем Востоке разрывают сердце и душу», — написал Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что «ненавистническая риторика и провокационные действия должны остановиться». Он также призвал найти способ «сохранять общую человечность».

До этого верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что более 1 тыс. антисемитских актов зафиксированы в одной только Франции с 7 октября.

В ходе выступления на конференции послов стран Евросоюза дипломат подчеркнул, что необходимо избегать перемещения ближневосточного конфликта в Европу.
«С этим надо бороться, антисемитизм и антиисламизм абсолютно неприемлемы, мы должны бороться», — заявил Боррель.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала как можно скорее принять закон о содействии демократии на фоне пропалестинских митингов с акциями антисемитизма в ФРГ. Она отмечала, что это позволит усилить инициативы, которые защищают и поддерживают евреев «прямо сейчас».

Ранее в Израиле попросили сограждан быть осторожными за рубежом из-за антисемитизма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий