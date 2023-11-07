Генсек ООН заявил об обеспокоенности ростом антисемитизма и исламофобии в мире

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ростом антисемитизма и исламофобии в мире на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я глубоко обеспокоен ростом антисемитизма и нетерпимости антиисламского характера. Виды страданий на Ближнем Востоке разрывают сердце и душу», — написал Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что «ненавистническая риторика и провокационные действия должны остановиться». Он также призвал найти способ «сохранять общую человечность».

До этого верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что более 1 тыс. антисемитских актов зафиксированы в одной только Франции с 7 октября.

В ходе выступления на конференции послов стран Евросоюза дипломат подчеркнул, что необходимо избегать перемещения ближневосточного конфликта в Европу.

«С этим надо бороться, антисемитизм и антиисламизм абсолютно неприемлемы, мы должны бороться», — заявил Боррель.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала как можно скорее принять закон о содействии демократии на фоне пропалестинских митингов с акциями антисемитизма в ФРГ. Она отмечала, что это позволит усилить инициативы, которые защищают и поддерживают евреев «прямо сейчас».

Ранее в Израиле попросили сограждан быть осторожными за рубежом из-за антисемитизма.