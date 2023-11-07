В ФРГ допустили возвращение в ДОВСЕ

В МИД ФРГ заявили, что Германия продолжит соблюдать национальные квоты, прописанные в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), несмотря на приостановку участия в этом соглашении. Соответствующие слова представителя МИД ФРГ приводит ТАСС.

«Правительство Германии, как и его союзники по НАТО, по-прежнему привержено безопасности Европы. <..> Поэтому Германия готова продолжать реализацию определенных мер ДОВСЕ, таких, как обмен данными, с заинтересованными европейскими государствами», — заявили в МИД ФРГ.

Отмечается, что в Берлине допускают возобновление участия договора в случае «кардинальной» смены позиции России.

До этого в МИД РФ заявили, что в полночь на вторник, 7 ноября, была окончательно завершена процедура выхода Российской Федерации из ДОВСЕ.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году, оно закрепляет квоты на владение тяжелой военной техникой странами упраздненной в 1991 году Организации Варшавского Договора и НАТО. Действие ДОВСЕ было приостановлено РФ еще в 2007 году после очередного расширения НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

10 мая Путин поручил подготовить закон о денонсации ДОВСЕ. 29 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Позднее МИД РФ объявил, что Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года.

Ранее страны НАТО приостановили участие в ДОВСЕ вслед за РФ.