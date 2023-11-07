Экс-премьер Израиля обеспокоен падением одобрения действий в секторе Газа

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак обеспокоен, что поддержка, выраженная Израилю после атак ХАМАС 7 октября, начинает падать. По его словам, все чаще появляются призывы к гуманитарной паузе в боевых действиях на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью Politico.

«Вы видите, что окно закрывается. Понятно, что мы движемся к трениям с американцами по поводу наступления. Америка не может диктовать Израилю, что делать. Но мы не можем их игнорировать», — заявил Барак.

Экс-премьер отметил, что Израилю придется согласиться с американскими требованиями в течение следующих нескольких недель.

Он также подчеркнул, что поддержка еврейского государства со стороны Запада ослабевает из-за больших потерь среди мирных жителей на территории сектора Газа и опасений перерастания конфликта в большую войну в регионе.

«Мы теряем общественное мнение в Европе, и через неделю или две мы начнем терять правительства в Европе. А еще через неделю трения с американцами выйдут на поверхность», — сказал Барак.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Газе рассказали, сколько людей покинули свои дома из-за атак Израиля.