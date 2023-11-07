В Газе рассказали, сколько людей покинули свои дома из-за атак Израиля

Продолжающиеся израильские бомбардировки сектора Газа всего за один месяц уже привели к перемещению большей части населения палестинского анклава, передает Al Jazeera со ссылкой на местные власти. По данным телеканала, насильственно перемещены около 70% палестинцев.

«По меньшей мере 1,61 миллиона из 2,3 миллиона жителей Газы покинули свои дома из-за непрекращающихся бомбежек и артобстрелов <...> 2% от общей численности населения сектора Газа напрямую пострадали от израильской агрессии», — говорится в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Израиля отказались от общего прекращения огня в секторе Газа.