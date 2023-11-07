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В Литве назвали Украину главным приоритетом внешней политики

Президент Литвы Науседа: Украина должна остаться приоритетом во внешней политике

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что все усилия дипломатической службы страны должны быть направлены на мобилизацию всесторонней поддержки Киева. На встрече с руководителями литовских дипломатических миссий он отметил, что для Литвы значение Украины «остается экзистенциальным», сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента Литвы, конфликты, разгорающиеся в разных концах света, отвлекают внимание международного сообщества от событий на Украине.

«Значение Украины для нас было, есть и будет экзистенциальным. И все усилия дипломатической службы должны быть сосредоточены на этом приоритете. Усталости от войны нельзя допустить, несмотря ни на что. Мы по-прежнему должны последовательно мобилизовать всестороннюю международную поддержку Украины…» — заявил Науседа.

Он также отметил необходимость поднимать на международном уровне вопрос ответственности России за конфликт на Украине, а также поддерживать перспективу вступления Киева в ЕС и НАТО.

До этого министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что государства «Большой семерки» (G7) продолжат поддержку Украины, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Литве объяснили, почему ЕС задерживает поставку миллиона боеприпасов Украине.

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