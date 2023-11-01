В Литве объяснили, почему ЕС задерживает поставку миллиона боеприпасов Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа объяснил, почему Европейский союз (ЕС) задерживает поставки обещанного миллиона снарядов для Украины. В беседе с LRT он заявил, что ЕС не обладает достаточными возможностями военно-промышленного комплекса для реализации подобных объемов.

«Мы должны признать, что мы еще не достигли тех объемов, которые необходимы для продолжения этой военной поддержки Украине», — констатировал Науседа.

Обсуждая финансовый пакет помощи в размере €50 млрд от Европейского союза Украине глава государства заявил, что в объединении есть политическая воля для выделения средств Киеву. Науседа выразил надежду, что консенсус по этому вопросу будет найден в течение нескольких месяцев.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур на неформальной встрече глав ведомств стран Европейского союза в Толедо заявил, что Украина получила от организации только 226 тыс. боеприпасов из миллиона обещанных.

До этого Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд от Европейского союза.

Ранее в Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды и их нужно производить на Украине.