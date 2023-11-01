Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Литве объяснили, почему ЕС задерживает поставку миллиона боеприпасов Украине

Президент Литвы: ЕС не хватает мощности ВПК для поставки миллиона припасов Киеву

close
100%
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа объяснил, почему Европейский союз (ЕС) задерживает поставки обещанного миллиона снарядов для Украины. В беседе с LRT он заявил, что ЕС не обладает достаточными возможностями военно-промышленного комплекса для реализации подобных объемов.

«Мы должны признать, что мы еще не достигли тех объемов, которые необходимы для продолжения этой военной поддержки Украине», — констатировал Науседа.

Обсуждая финансовый пакет помощи в размере €50 млрд от Европейского союза Украине глава государства заявил, что в объединении есть политическая воля для выделения средств Киеву. Науседа выразил надежду, что консенсус по этому вопросу будет найден в течение нескольких месяцев.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур на неформальной встрече глав ведомств стран Европейского союза в Толедо заявил, что Украина получила от организации только 226 тыс. боеприпасов из миллиона обещанных.

До этого Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд от Европейского союза.

Ранее в Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды и их нужно производить на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий