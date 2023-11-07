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Япония и Великобритания выступили с осуждением действий ХАМАС

Япония и Британия призвали к гуманитарной паузе на Ближнем Востоке

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Yousef Masoud/Global Look Press

Япония и Британия осудили действия радикальной группировки ХАМАС, а также выступили за гуманитарную паузу в боевых действиях на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на совместное заявление внешнеполитических и оборонных ведомств стран.

Заявление было принято по итогам прошедших в Токио переговоров в формате «два плюс два», уточняется в материале.

Ранее стало известно, что Япония и Великобритания проведут встречу глав внешнеполитических и военных ведомств в Токио.

В пресс-релизе МИД Японии сообщалось, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ситуацию на мировой арене и усиление сотрудничества между Лондоном и Токио.

Японскую сторону представили министр иностранных дел Ёко Камикава и министр обороны Минору Кихара. С британской стороны в мероприятии участвовали глава МИД Джеймс Клеверли и глава МО Грант Шэппс.

До этого министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что созванивался с представителями израильского правительства и призвал военнослужащих страны к сдержанности при ведении боевых действий.

Ранее в Британии призвали избегать «абстрактных» призывов к прекращению огня на Ближнем Востоке.

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