На Украине призвали считать всех русскоязычных в рядах ВСУ врагами

Русскоязычных военнослужащих, находящихся в рядах Вооруженных сил Украины, следует считать врагами. Такое мнение высказала бывшая депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Ирина Фарион, пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Политик назвала всех русскоговорящих «москворотыми» и отметила, что воевать на стороне Украины «не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку». Также она отметила, что служба в армии не является заслугой.

«Тех, кто не знает государственного языка, кто бы они ни были, — презирают. И брезгуют ими», — заявила Фарион.

Она предложила русскоязычным из ВСУ переходить на сторону президента РФ Владимира Путина или ехать в Сибирь.

Фарион неоднократно делала националистические заявления. В конце октября она потребовала утилизировать говорящих на русском языке граждан Украины. Гнев политика вызвал таксист в Киеве, который в ответ на требования пассажиров разговаривать на украинском языке попросил их покинуть машину.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.