В Японии заявили, что воздержатся от оценки действий Израиля

Министр иностранных дел Японии Еко Камикава заявила, что правительство страны воздержится от оценки действий Армии обороны Израиля в секторе Газа с точки зрения их законности. Ее слова на пресс-конференции в Токио передает ТАСС.

«Касательно действий израильской армии, мы хотели бы воздержаться от оценки их законности. Между тем, все действия [вовлеченных сторон] должны осуществляться в рамках международного гуманитарного права», — сказала министр.

3 ноября Камикава на встрече с израильским коллегой Эли Коэном осудила нападение со стороны палестинского радикального движения ХАМАС и заявила о необходимости установления гуманитарной паузы.

До этого дипломат заявила, что Япония выступает за скорейшее урегулирование конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также за обеспечение условий для выполнения гуманитарных миссий.

В конце октября сообщалось, что правительство Японии рассмотрит решение о заморозке активов девяти руководителей палестинского радикального движения ХАМАС, чтобы помешать его финансированию.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.