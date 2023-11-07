Франция высказалась за поддержку сектора Газа

Гуманитарная конференция в Париже 9 ноября будет направлена на поиск возможностей доставить в сектор Газа необходимые ресурсы и обеспечить гуманитарный доступ в анклав. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

«На повестке конференции будет, во-первых, координация помощи и обеспечение [гуманитарного] доступа, во-вторых, поиск больших объемов ресурсов для Газы, которая отчаянно нуждается в них», — сказал он журналистам.

Дипломат добавил, что во встрече примут участие как представители всемирной организации, так и региональные игроки. По словам де Ривьера, на гуманитарной конференции будут присутствовать генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, а также премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

Постпреды при всемирной организации от ОАЭ Лана Заки Нусейба и США Линда Томас-Гринфилд сообщили, что их страны также направят своих представителей на конференцию в Париж.

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь ранее заявил, что Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) солидарно высказываются за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».