Экс-сотрудник ЦРУ оценил влияние ситуации на Украине на будущее НАТО

НАТО ждет печальное будущее, так как организация потерпела неудачу в конфликте на Украине. Такое заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Как сказал эксперт, руководство Североатлантического альянса ничего не может сделать для завершения боевых действий на Украине. При этом он обратил внимание, что фактически Киев имел вторую по величине армию по сравнению со странами — членами НАТО. Сразу за ним по численности войск следовала Турция, отметил экс-сотрудник американских спецслужб.

«Я не думаю, что у НАТО есть будущее», — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что несмотря на достаточно сильную армию, Украина оказалась на грани поражения. Для государств Запада данный конфликт «обернулся провалом», уточнил эксперт.

«Людям не нравится, когда их связывают с проигрышным делом. Поэтому они (страны Запада. — «Газета.Ru)» скоро начнут умывать руки», — подытожил бывший сотрудник ЦРУ.

6 ноября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит смысла в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus в зону украинского конфликта. По его словам, отправка данных снарядов не позволит Вооруженным силами Украины (ВСУ) изменить правила игры на поле боя.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали возможную «усталость» мира от страны.