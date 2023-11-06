В Китае заявили о готовности помочь миру в Палестине в качестве председателя СБ ООН

Китай в период своего временного председательства в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций сделает все возможное для восстановления мира в Палестине. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Об этом дипломат сказал на брифинге. Он подчеркнул, что китайская сторона приложит максимальные усилия для этого.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.