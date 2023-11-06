Названа причина возможной сделки Израиля с ХАМАС по заложникам

ХАМАС может пойти на сделку по заложникам под напором наземной операции Израиля. Многие из более чем 240 удерживаемых у ХАМАС заложников все еще живы, пишет The Jerusalem Post, со ссылкой на израильский дипломатический источник.

Как считает источник издания, любое соглашение о прекращении огня по факту будет временным и похожим более на паузу. При этом произойти такая пауза может только при условии освобождения всех заложников при четком понимании того, что Израиль продолжит «работать над разгромом ХАМАС», подчеркнул он.

До того ХАМАС на своем официальном ресурсе заявил, что Израиль отключил связь и Интернет в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».