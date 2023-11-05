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Глава МВД Уругвая подал в отставку из-за скандала

Глава МВД Уругвая подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу

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Global Look Press

Президент Уругвая Луис Альберто Поу заявил, что руководитель министерства внутренних дел Уругвая Луис Эбер подал в отставку вслед за главой министерства иностранных дел страны из-за скандала вокруг выдачи паспорта уругвайскому наркоторговцу Себастьяну Марсету. Об этом сообщает ТАСС.

Поу добавил, что кроме Эбера сегодня в отставку также подали его заместитель Гильермо Масел и помощник президента Уругвая Роберто Лафлуф. Поу подчеркнул, что принял заявления у всех трех.

Президент Уругвая добавил, что по закону Марсету полагался новый паспорт, несмотря на его преступную деятельность.

Он добавил, что новым главой МИД вместо подавшего в отставку Франсиско Бустильо станет министр промышленности Омар Паганини, его место займет Элиса Фасио. МВД возглавит Николас Мартинелли.

До этого глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) Александр Вулин в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку.

По его словам, Соединенные Штаты и Евросоюз «требуют его головы» как условия для невведения санкционных мер против Сербии.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

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