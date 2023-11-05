Во Франции заявили о необходимости гуманитарного перемирия в Газе

Руководитель Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж считает необходимым как можно скорее установить гуманитарное перемирие в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, немедленное гуманитарное перемирие абсолютно необходимо.

Министр добавила, что в результате ударов Израиля по Газе пострадало слишком много гражданских.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в рамках беседы стороны обсудили расширение военной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.