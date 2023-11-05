Песков рассказал, что обсуждалось на совещании Путина по Дагестану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал совещание у президента Российской Федерации Владимира Путина после событий в Дагестане содержательным и продолжительным. О совещании представитель Кремля рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам Пескова, совещание продолжалось около двух часов. Он отметил отметил, что на совещании было обращено внимание как на внутренний, так и на международный аспект.

«Это и необходимость принятия мер, чтобы не допускать такое вмешательство в будущем. Был насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в начальном выступлении», — сказал Песков.

Также он отметил, что на совещании состоялся «очень живой обмен мнениями».

«Совещание — оно на то и совещание, чтобы на нем происходил обмен мнениями», — добавил пресс-секретарь российского главы государства.

3 ноября Владимир Путин заявлял, что те, кто спровоцировал события в Дагестане, хотели раскачать Россию изнутри.

Ранее муфтий Дагестана назвал Путина единственным политиком, помогающим мусульманским странам.