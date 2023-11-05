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Председатель Конституционного суда России назвал вредным новый железный занавес

Глава КС Зорькин заявил о невозможности нового железного занавеса со стороны РФ

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Михаил Метцель/РИА Новости

Появление нового железного занавеса со стороны РФ в текущих условиях невозможно и не нужно, такие крайности негативным образом скажутся на развитии России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина.

Перспективы железного занавеса со стороны страны Зорькин оценил во время Международной выставки-форума «Россия».

«Мы тоже это видим на одном из флангов — давайте полностью закроемся, нужно сплошное отсечение глухой стеной, то есть новый железный занавес. Очевидно, это не нужно, да это и не удастся сделать, вообще говоря», — подчеркнул Зорькин.

Как добавил глава КС РФ, не следует в настоящий момент метаться между крайностями.

Так, Зорькин уверен, что политический радикализм и уход в крайне правую сторону станет опасным для Российской Федерации.

«Что же, мы будем опять решать вопрос, куда двинуться, совсем вправо или совсем влево? Это напоминает ловушку смертельного маятника», — заключил он.

В сентябре Совфед переназначил Зорькина председателем Конституционного суда РФ.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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