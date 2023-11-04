В США сообщили о критике Зеленского со стороны его команды «тезисами Путина»

Команда украинского лидера Владимира Зеленского начала критиковать его тезисами президента России Владимира Путина о поражении Украины в конфликте. Об этом заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в эфире The All-In Podcast, видео которого опубликовано в социальной сети X.

Он отметил, что в последней публикации Time о главе Украины нет ничего нового, поскольку все критики конфликта на Украине давно говорят, что «Россия выигрывает, ВСУ не смогут вытеснить российскую армию», а у США закончились боеприпасы для Киева.

«Принципиальная разница в том, что <…> сейчас об этом говорят в команде Зеленского. Иными словами, так называемые тезисы Путина сейчас исходят от офиса Зеленского», — сказал он.

30 октября журнал Time со ссылкой на источники в окружении украинского лидера сообщал, что Зеленский оказался разозлен итогами сентябрьской поездки в Вашингтон из-за потери интереса к Украине. Обозреватель отмечал, что Зеленский понимает, что интерес к событиям на Украине в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. В статье утверждалось, что украинский лидер чувствует себя преданным западными союзниками.

Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что опубликованная в журнале Time статья, в которой говорится, что Зеленский чувствует себя преданным западными партнерами, является личным мнением журналиста.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».