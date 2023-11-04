Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США сообщили о критике Зеленского со стороны его команды «тезисами Путина»

Бизнесмен Сакс: команда Зеленского начала критиковать его словами Путина

close
100%
Ida Marie Odgaard/Reuters

Команда украинского лидера Владимира Зеленского начала критиковать его тезисами президента России Владимира Путина о поражении Украины в конфликте. Об этом заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в эфире The All-In Podcast, видео которого опубликовано в социальной сети X.

Он отметил, что в последней публикации Time о главе Украины нет ничего нового, поскольку все критики конфликта на Украине давно говорят, что «Россия выигрывает, ВСУ не смогут вытеснить российскую армию», а у США закончились боеприпасы для Киева.

«Принципиальная разница в том, что <…> сейчас об этом говорят в команде Зеленского. Иными словами, так называемые тезисы Путина сейчас исходят от офиса Зеленского», — сказал он.

30 октября журнал Time со ссылкой на источники в окружении украинского лидера сообщал, что Зеленский оказался разозлен итогами сентябрьской поездки в Вашингтон из-за потери интереса к Украине. Обозреватель отмечал, что Зеленский понимает, что интерес к событиям на Украине в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. В статье утверждалось, что украинский лидер чувствует себя преданным западными союзниками.

Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что опубликованная в журнале Time статья, в которой говорится, что Зеленский чувствует себя преданным западными партнерами, является личным мнением журналиста.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий