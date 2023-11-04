Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совбезе РФ указали на сходство продвигаемого Западом «порядка» с гитлеровским

Патрушев: продвигаемый Западом миропорядок созвучен с гитлеровскими лозунгами

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Продвигаемый странами Запада «порядок», который якобы «основан на правилах», имеет много общего с гитлеровскими лозунгами. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

В субботу, 4 ноября, он выступил на марафоне общества «Знание Первые» в Москве. Мероприятие состоялось в рамках международной выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ.

Патрушев заявил, что при формировании многополярного мира одним из важнейших направлений внешнеполитической деятельности должно стать сотрудничество с дальним зарубежьем. Как сказал секретарь Совбеза РФ, президент страны Владимир Путин уже не один раз призывал к началу эпохи «цивилизационного разнообразия».

«Западу не удастся вынудить человечество жить по выгодному Лондону и Вашингтону так называемому «порядку, основанному на правилах». Обратите внимание: «новый порядок»! Как это созвучно с гитлеровскими лозунгами!» — подчеркнул он.

3 ноября президент США Джо Байден провел встречу с чилийским коллегой Габриэлем Боричем. В ходе переговоров главы государств отметили, что события ближайших нескольких лет определят облик мира как минимум на следующие 50 лет.

Ранее Путин оценил западные идеи нового миропорядка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий