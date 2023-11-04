В Совбезе РФ указали на сходство продвигаемого Западом «порядка» с гитлеровским

Продвигаемый странами Запада «порядок», который якобы «основан на правилах», имеет много общего с гитлеровскими лозунгами. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

В субботу, 4 ноября, он выступил на марафоне общества «Знание Первые» в Москве. Мероприятие состоялось в рамках международной выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ.

Патрушев заявил, что при формировании многополярного мира одним из важнейших направлений внешнеполитической деятельности должно стать сотрудничество с дальним зарубежьем. Как сказал секретарь Совбеза РФ, президент страны Владимир Путин уже не один раз призывал к началу эпохи «цивилизационного разнообразия».

«Западу не удастся вынудить человечество жить по выгодному Лондону и Вашингтону так называемому «порядку, основанному на правилах». Обратите внимание: «новый порядок»! Как это созвучно с гитлеровскими лозунгами!» — подчеркнул он.

3 ноября президент США Джо Байден провел встречу с чилийским коллегой Габриэлем Боричем. В ходе переговоров главы государств отметили, что события ближайших нескольких лет определят облик мира как минимум на следующие 50 лет.

Ранее Путин оценил западные идеи нового миропорядка.