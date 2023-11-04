В Совфеде рассказали, что стало откровением для немецких политиков

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил призывы в ФРГ к депортации мигрантов. В своем Telegram-канале он написал, что для немецких политиков, видимо, оказался неожиданным тот факт, что большинство выходцев с Ближнего и Среднего Востока «не любят Израиль и поддерживают палестинцев».

Он напомнил, что в Германии «изо всех углов» — от канцлера Олафа Шольца до представителей «Зеленых» раздаются призывы к депортации мигрантов, причем не только нелегальных. В ФРГ «вдруг обнаружили», что их слишком много и они выступают против еврейского государства, написал политик.

«Видимо, это стало неким откровением для немецких политиков, настолько все это было для них неожиданно... При этом опросы общественного мнения показывают, что около 2/3 немцев требуют наложить полный запрет на миграцию из мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока», — написал парламентарий.

Он напомнил, что за подобные призывы политическую партию «Альтернатива для Германии» обвиняли в расизме и фашизме. Теперь же призывы к депортации становятся мейнстримом, констатировал Пушков.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала как можно скорее принять закон о содействии демократии на фоне пропалестинских митингов с акциями антисемитизма в ФРГ. Она отмечала, что это позволит усилить инициативы, которые защищают и поддерживают евреев «прямо сейчас».

До этого стало известно, что 61% опрошенных в ФРГ выступают за прекращение приема в Германию выходцев из исламских стран.

Ранее в Германии выпустили манифест с правилами для мигрантов.