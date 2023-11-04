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Кандидат в президенты США отреагировал на информацию о переговорах Запада по Украине

Кандидат в президенты США: Запад признает необходимость мирного соглашения с РФ

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Marco Bello/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что истеблишмент стран Запада критиковал его за желание заключить сделку с Россией по Украине, в то время как сам начал «признавать необходимость мирного соглашения», комментируя информацию NBC, что чиновники из США и Европы начали обсуждать с Киевом возможные мирные переговоры с Москвой. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Он отметил, что ранее сообщал, какими должны быть условия мирного соглашения по Украине. Они включают отказ принимать Украину в НАТО и заморозку нынешних линий разграничения в обмен на разрыв союза между Москвой и Пекином, а также восстановление экономического сотрудничества между Западом и РФ.

«Истеблишмент поносит меня за эти слова, но теперь за закрытыми дверями, похоже, они спокойно признают необходимость мирного соглашения», — написал Рамасвами.

До этого NBC со ссылкой на источники сообщал, что Запад начал подталкивать Киев на переговоры с Москвой на фоне того, что конфликт зашел в тупик. К тому же некоторые страны опасаются, что в ближайшем времени не смогут оказывать помощь Украине. Некоторые считают, что у Украины осталось время до конца года, прежде чем разговоры о мире приобретут более срочный характер.

Ранее Рамасвами заявил о необходимости согласиться на переход части регионов Украины в Россию.

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