Американский бизнесмен Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии, заявил, что США должны стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривало бы переход русскоязычных регионов в состав России, сообщает ТАСС.

Рамасвами отметил, что Вашингтон, продолжая участвовать в украинском конфликте, подталкивает Россию и Китай к укреплению двусторонних отношений. Бизнесмен подчеркнул, что американцам не нужно идеализировать Украину, где были запрещены 11 оппозиционных партий и где все телевизионные СМИ объединили в одну государственную телевизионную структуру.

Рамасвами напомнил, что украинское руководство скрыто угрожало США не проводить в этом году выборы, а президент страны Владимир Зеленский восхвалял нацистов.

По мнению предпринимателя, необходимо обеспечить разумную сделку, которая позволит быстро прекратить войну. Рамасвами считает, что нужно предусмотреть твердые гарантии на непринятие Украины в состав НАТО. Кроме то, нужно передать русскоязычные регионы, которые сейчас контролируют российские войска, в состав России.

При этом Рамасвами заявил, что уступки России должны вызвать ответные шаги со стороны Москвы, которая должна будет выйти из военного союза с Пекином.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что выход Вашингтона из НАТО является разумной идеей и что следует пересмотреть членство страны в ООН.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.