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Опрос показал страх американцев перед войной с ХАМАС

Более 80% американцев обеспокоены возможным участием США в войне с ХАМАС

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Yousef Masoud/Global Look Press

Более 80% американцев обеспокоены фактом, что Соединенные Штаты могут быть втянуты в противостояние между Израилем и ХАМАС на территории сектора Газа. Это следует из данных опроса, проведенного исследовательской службой Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll).

Опрос показал, что 84% опрошенных были «очень обеспокоены» или «в некоторой степени обеспокоены» возможностью вовлечения Вашингтона в конфликт.

Исходя из политических предпочтений, республиканцы (52%) высказали большую обеспокоенность, чем демократы (30%).

«Американские избиратели, наблюдающие за тем, как котел на Ближнем Востоке достигает яростной точки кипения, опасаются, что война, которая до сих пор ограничивалась Израилем и сектором Газа, распространится и охватит войска США», — заявил аналитик компании Тим Маллой.

До этого сообщалось, что доля американцев, которые считают, что Соединенные Штаты делают слишком много для поддержки Украины в противостоянии с Россией, достигла 41% в октябре.

Еще 33% респондентов считают, что Вашингтон оказывает достаточную помощь Киеву. 25% высказали точку зрения, что Соединенные Штаты делают недостаточно.

До этого сообщалось, что большинство граждан США обеспокоены тем, что обострение палестино-израильского конфликта может негативно отразиться на государстве. По опросу NewsNation/Decision Desk HQ, 77% респондентов опасаются, что война между Израилем и ХАМАС может привести к террористической атаке на американской территории.

Ранее в конгрессе США заявили о рисках терактов в стране из-за эскалации на Ближнем Востоке.

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