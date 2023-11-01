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В конгрессе США заявили о рисках терактов в стране из-за эскалации на Ближнем Востоке

Сенатор Круз заявил о самом высоком риске терактов в США с 11 сентября

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Carlos Barria/Reuters

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что риск террористических атак в Соединенных Штатах является самым высоким со времен 11 сентября 2001 года из-за продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС. Об этом пишет The Hill.

«Я считаю, что сегодня мы подвергаемся большему риску крупного террористического нападения в Соединенных Штатах, чем когда-либо после 11 сентября… И вы совмещаете войну на Ближнем Востоке с открытой границей [на юге США]», — заявил парламентарий.

По его словам, такое положение на границе с Мексикой является приглашением от Джо Байдена для тех, кто хочет нанести ущерб Соединенным Штатам.

До этого глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил, что спецслужба не располагает информацией, что радикальная группировка ХАМАС может проводить операции в стране, однако не стал исключать такую возможность.

До этого сообщалось, что большинство граждан США обеспокоены тем, что обострение палестино-израильского конфликта может негативно отразиться на государстве. По опросу NewsNation/Decision Desk HQ, 77% респондентов опасаются, что война между Израилем и ХАМАС может привести к террористической атаке на американской территории.

Ранее США заподозрили в отправке военных в Газу на стороне Израиля.

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