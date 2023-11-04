Американским чиновникам ограничили визиты в Израиль

Пентагон ограничивает визиты высокопоставленных чиновников ведомства в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе руководителя Пентагона утверждается, что он ограничивает визиты со стороны высокопоставленных лидеров министерства обороны в Израиль немедленно и до дальнейшего уведомления.

В публикации отмечается, что теперь должностным лицам необходимо получать спецразрешения на поездки в Израиль.

Остин также советует членам конгресса не совершать визиты в Израиль, которые могут потребовать поддержки со стороны Пентагона.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль не будет брать Газу под свой контроль по окончании военных действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.