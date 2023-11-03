Гондурас отозвал посла из Израиля

Министерство иностранных дел Гондураса приняло решение отозвать своего посла из Израиля на фоне конфликта с Палестиной. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, посол для консультаций был отозван ввиду возможных нарушений Израиля гуманитарного права в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что посол Бахрейна в Израиле вернулся на родину. Издание пояснило, что в свою очередь посол Израиля в Бахрейне покинул территорию королевства.

До этого Бахрейн объявил об отзыве посла из Израиля и разрыве экономических связей с еврейским государством. Это сделали в знак поддержки палестинского народа на фоне израильских действий в секторе Газа, сообщала Манама.

Палата депутатов Бахрейна до этого сообщила об отзыве посла из Израиля и прекращении экономических отношений с Западным Иерусалимом в знак несогласия с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа. Ранее послов в Израиле отозвали Иордания, Колумбия и Чили. А Боливия вовсе разорвала с Израилем дипломатические отношения.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.