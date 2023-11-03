Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гондурас отозвал посла из Израиля

Гондурас принял решение отозвать посла из Израиля

close
100%
Eduardo Verdugo/AP

Министерство иностранных дел Гондураса приняло решение отозвать своего посла из Израиля на фоне конфликта с Палестиной. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, посол для консультаций был отозван ввиду возможных нарушений Израиля гуманитарного права в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что посол Бахрейна в Израиле вернулся на родину. Издание пояснило, что в свою очередь посол Израиля в Бахрейне покинул территорию королевства.

До этого Бахрейн объявил об отзыве посла из Израиля и разрыве экономических связей с еврейским государством. Это сделали в знак поддержки палестинского народа на фоне израильских действий в секторе Газа, сообщала Манама.

Палата депутатов Бахрейна до этого сообщила об отзыве посла из Израиля и прекращении экономических отношений с Западным Иерусалимом в знак несогласия с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа. Ранее послов в Израиле отозвали Иордания, Колумбия и Чили. А Боливия вовсе разорвала с Израилем дипломатические отношения.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий