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Лидер «Хезболлы» отреагировал на угрозы США об ударах по позициям движения

«Хезболла»: интересы США и их военные первыми пострадают в региональной войне

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Omar Sanadiki/Reuters

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла отреагировал на угрозы США ударить по позициям организации. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По словам генсека, интересы Соединенных Штатов и американские военные «первыми пострадают в региональной войне, поэтому они должны покончить с агрессией в отношении сектора Газа».

Он также указал, что «угрозы США нанести удары по его позициям ничего не изменят в его позиции».

3 ноября Хасан Насралла выступил с речью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Власти Ливана ранее подчеркивали, что не желают вступать в войну. Премьер-министр страны Наджиб Микати заявлял, что Ближний Восток будет ввергнут в хаос, если Ливан начнет боевые действия.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что риск перерастания вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной в общерегиональный очень высок.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.

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