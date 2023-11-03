Лидер «Хезболлы» отреагировал на угрозы США об ударах по позициям движения

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла отреагировал на угрозы США ударить по позициям организации. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По словам генсека, интересы Соединенных Штатов и американские военные «первыми пострадают в региональной войне, поэтому они должны покончить с агрессией в отношении сектора Газа».

Он также указал, что «угрозы США нанести удары по его позициям ничего не изменят в его позиции».

3 ноября Хасан Насралла выступил с речью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Власти Ливана ранее подчеркивали, что не желают вступать в войну. Премьер-министр страны Наджиб Микати заявлял, что Ближний Восток будет ввергнут в хаос, если Ливан начнет боевые действия.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что риск перерастания вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной в общерегиональный очень высок.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.