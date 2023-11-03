Путин рассказал о прошлых планах Запада одержать военную победу над Россией

Западные страны ранее планировали «победить Россию на поле боя», а сейчас они уже заговорили по-другому. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ, чьи слова приводит РИА Новости.

«Они (страны Запада. — «Газета.Ru») говорят: «Надо победить Россию на поле боя». Теперь уже по-другому поют», — отметил глава государства.

По мнению Путина, смена риторики на Западе не значит, что Российская Федерация должна вести себя агрессивно.

«Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», — разъяснил российский лидер.

Кроме того, это также значит, что РФ должна развиваться в экономическом и производственном планах, подытожил он.

В рамках форума «Сообщество», который проводится в Музее Победы в Москве, российский президент Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты восьмого созыва. В этом году туда вошли представители новых регионов России. Президент выслушал предложения и идеи участников для развития социальной сферы и высказал свое мнение. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Путин рассказал, что было ключевым для народа России на всех переломных этапах.