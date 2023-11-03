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Путин отреагировал на санкции Запада в отношении членов Общественной палаты РФ

Путин назвал санкции Запада против членов Общественной палаты РФ оценкой работы

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что санкции западных стран в отношении членов Общественной палаты являются оценкой их работы. Его слова приводит РИА Новости.

«Это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России», — обратился глава государства к членам консультативно-совещательного органа.

Он также выразил благодарность работникам ОП за то, что они занимают гражданскую позицию и с пониманием относятся к выпускаемым из-за рубежа ограничениям.

По словам российского лидера, в работе сотрудников Общественной палаты РФ происходит много вещей, которые поначалу кажутся формальными, но впоследствии начинают приобретать большее значение. В качестве примера он привел работу с президентскими грантами по ряду направлений.

В рамках форума «Сообщество», который проводится в Музее Победы в Москве, российский президент Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты восьмого созыва. В этом году туда вошли представители новых регионов России. Президент выслушает предложения и идеи участников для развития социальной сферы и выскажет свое мнение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин рассказал, что было ключевым для народа России на всех переломных этапах.

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